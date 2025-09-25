Milan Napoli, è Modric vs De Bruyne: una nuova versione di Real Madrid Manchester City. I dettagli

Milan Napoli: Modric vs De Bruyne, una nuova versione di Real Madrid-Manchester City. Ecco il punto

Domenica prossima, Milan Napoli non sarà solo una sfida Scudetto, ma anche un palcoscenico per l’ennesimo capitolo di una rivalità che ha segnato il calcio europeo dell’ultimo decennio: quella tra Luka Modric e Kevin De Bruyne. Questi due giganti del centrocampo si sono affrontati ben 13 volte tra club e nazionali, con un bilancio di 5 vittorie per il belga, 4 per il croato e 4 pareggi, a testimonianza di un equilibrio che spesso ha sfidato le aspettative.



I loro incroci più memorabili si sono consumati in Champions League, dove la posta in gioco è sempre stata altissima. Il Real Madrid di Modric ha avuto la meglio sul Manchester City di De Bruyne per ben tre volte: nelle semifinali del 2016 e del 2022, e nei quarti di finale del 2024. Il City ha risposto eliminando il Real negli ottavi del 2020 e nelle semifinali del 2023, dimostrando un’alternanza di successi che ha tenuto incollati milioni di tifosi.



MODRIC: LA CLASSE ETERNA NELLA SEMIFINALE CHAMPIONS 2022

Tra le prestazioni più iconiche di Modric contro De Bruyne, spicca la semifinale di ritorno di Champions League del 2022. Con il Real sotto di un gol e il City a un passo dalla finale, fu il croato a orchestrare la rimonta epica. La sua serenità regale e l’intelligenza tattica gli permisero di gestire il pallone con calma glaciale sotto la pressione avversaria. Fu lui ad accendere la scintilla che accese il Bernabéu, portando il Real a ribaltare il risultato (3-1 dopo i tempi supplementari) e a vincere poi la coppa nell’ultimo atto contro il Liverpool. La sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi, anche a ritmi forsennati, rimasero impresse.



DE BRUYNE: IL MOTORE INFATICABILE NELLA SEMIFINALE CHAMPIONS 2023

Dall’altra parte, Kevin De Bruyne ha avuto la sua rivincita più dolce nella semifinale di ritorno di Champions League del 2023. Dopo il pareggio dell’andata, determinato peraltro proprio da un suo gran tiro su sponda all’indietro di Gundogan, il belga è stato il faro del Manchester City in una partita dominata (4-0) che vide il suo City schiacciare il Real Madrid. L’assist per il primo gol firmato da Bernardo Silva è stato il capolavoro più bello di una partita piena di magie . Per tutti i 90 minuti, De Bruyne ha funzionato da un motore inesauribile, recuperando palloni, impostando l’azione e creando occasioni, dimostrando una maturità e una leadership che lo hanno consacrato tra i migliori centrocampisti al mondo. Conducendo così il City verso la sua prima, storica Champions League guadagnata poi nella finale contro l’Inter di Simone Inzaghi.



Ora, in un contesto completamente diverso, i due si ritroveranno a San Siro. Sebbene con maglie diverse, la loro rivalità porterà un tocco di gloria europea a Milan-Napoli, promettendo ancora una volta spettacolo e giocate da fuoriclasse.