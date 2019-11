Milan Napoli: problemi intestinali per Suso che alza bandiera bianca a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita

Defezione, pesante, dell’ultimo minuto per il Milan di Pioli. Come ci riferisce il nostro inviato a San Siro, una gastroenterite ha colpito Suso che non scenderà in campo come inizialmente stabilito dal tecnico rossonero.

Al suo posto gioca Rebic. Vedremo se il giocatore spagnolo andrà in panchina oppure si accomoderà in tribuna.