Milan, niente riposo dopo il match contro la Juve: rossoneri subito in campo

Il Milan torna ad allenarsi: presenti gli assenti, gli squalificati e i subentrati (più Rebic) nel match di ieri sera contro la Juventus

L’eliminazione a testa alta vissuta ieri dal Milan in semifinale contro la Juventus non ha demoralizzato il gruppo che oggi è tornato a Milanello per preparare la sfida di lunedì 22 giugno contro il Lecce.

La formazione di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi, compresi i giocatori squalificati ieri, per effettuare lavoro di scarico per i protagonisti del match dello Stadium e lavoro atletico invece per chi, come Rebic e Leao, ha giocato solo uno spezzone di gara