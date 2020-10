Il Milan ripensa a Kristoffer Ajer e prepara un nuovo assalto in vista della sessione invernale di calciomercato

Il Milan ripensa a Kristoffer Ajer e prepara un nuovo assalto in vista della sessione invernale di calciomercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore centrale del Celtic (ex avversario dei rossoneri in Europa League) sarebbe una esplicita richiesta del tecnico Stefano Pioli e si sposa con le linee guida imposte dalla società.