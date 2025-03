Milan, continua il casting per il DS: ci sono due nuovi nomi, incontri in programma

Le ultime sul possibile nuovo direttore sportivo del Milan per la prossima stagione, con degli incontri in programma in settimana

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sta per entrare nella fase decisiva per la scelta del nuovo nuovo direttore sportivo del Milan per la prossima stagione.

Da domani Giorgio Furlani incontrerà infatti tutti i candidati per prendere una decisione definitiva. In lizza, oltre agli ex Lazio e Juve Igli Tare e Fabio Paratici, ci sono anche Markus Krosche dell’Eintracht Francoforte e Thiago Scuro del Monaco.