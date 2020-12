Milan, Oddo: «Ibrahimovic adesso può fare qualsiasi cosa»

Massimo Oddo parla di Zlatan Ibrahimovic e del suo impatto in questo anno al Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex terzino rossonero

Massimo Oddo, ai microfoni di Milan TV, descrive l’impatto di Zlatan Ibrahimovic sui rossoneri.

«Il carattere di Ibra è molto molto forte, allora si doveva “scontrare” con uno spogliatoio in cui c’erano poche personalità di poco rilievo. Era uno dei tanti, un grandissimo campione ma come lui in quello spogliatoio c’erano tantissime primedonne. In questo Milan lui si identifica come unico leader al di sopra degli altri. La sua sicurezza in questo momento gli permette di fare qualsiasi cosa. Ispira gli altri, quando non c’è i compagni si preoccupano ma quando c’è i compagni trovano certezze. Conosce l’ambiente Milan. L’operazione Ibra è stata un’operazione fatta da Paolo e Zvone soprattutto per questo punto di vista, non tanto per il campo ma soprattutto per avere nello spogliatoio la guida che negli ultimi anni era mancata. Si era perso lo spirito del Milan».

