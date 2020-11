Milan, oggi nuovi esami per Rafael Leao: in dubbio per il Napoli

Rafael Leao oggi si sottoporrà a nuovi esami strumentali, l’attaccante portoghese in dubbio per la trasferta di Napoli

Secondo quanto riferito da Sky, oggi Rafael Leao, infortunatosi ieri con la nazionale del Portogallo Under 21, si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l’entità del suo problema fisico.

C’è la possibilità che Daniele Bonera, in accordo con Stefano Pioli, decida di non rischiare la convocazione dell’attaccante portoghese per la sfida di domenica in attesa di riaverlo in condizione nella gara del giovedì successivo a Lille in Europa League. A sostituire Leao pronto Ante Rebic, rimasto a Milanello durante la sosta.