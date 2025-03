Milan, Ordine critica: «Il calcio di Conceicao preoccupa, poche idee e tutte sbagliate. Gimenez è già un caso…»

L’analisi di Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport, sulla vittoria casalinga del Milan contro il Como. Tutti i dettagli

Franco Ordine, con un editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato la vittoria del Milan contro il Como in Serie A.

SCELTE SBAGLIATE – «Se tutte le volte, dopo un primo tempo scadente e confuso, bisogna porre rimedio con sostanziali correzioni dello schieramento per ribaltare gioco e risultato e riaffiorare sul pelo dell’acqua, c’è una sola spiegazione, pubblica e solenne: lo schieramento iniziale è sbagliato».

CONCEICAO – «Il deficit più allarmante di tutti però resta l’idea di calcio di Sergio Conceiçao. Con due settimane piene a disposizione qualcosa di buono dovrebbe vedersi. E invece c’è ancora un calcio approssimativo, improvvisato. Per tutto il pomeriggio umido di ieri sera, Maignan – altro protagonista in positivo – è stato costretto a lanci lunghi verso Leao o Pulisic in mancanza appunto di trame degne di un qualche apprezzamento. Dopo il 2 a 1 il tecnico si gira, esultando verso la tribuna d’onore, ma è altrove che deve rivolgere la sua attenzione».

GIMENEZ – «È il suo lavoro quotidiano che deve dare risultati, come gli schemi corretti nella ripresa con lo spostamento di Reijnders e l’inserimento di Pulisic. Sono loro ormai le due autentiche stelle di questo Milan. Ultimo capitolo è quello del giovane centravanti Santi Gimenez. A giudicare dai numeri della sua esibizione, specie se confrontata con la resa ottima di Abraham, può diventare un caso. Eppure a leggere meglio la prova del Milan non è tutta colpa sua. A disposizione gli arrivano due palloni: responsabilità della squadra che non lo coinvolge, non lo cerca e non lo trova».