Milan, Paquetà ha chiesto di non essere convocato per il match contro il Brescia

Lucas Paquetà ha chiesto a Stefano Pioli di non essere convocato per la sfida di domani sera contro il Brescia

Clamoroso a casa Milan. Dopo la seduta di allenamento odierna alla vigilia del match contro il Brescia, Lucas Paquetà ha chiesto a Stefano Pioli di non essere convocato per la trasferta di domani sera.

Non ci sono motivi fisici alla base della richiesta del brasiliano che sembrerebbe sempre più destinato a partire. Come riporta Sky, Paquetà non si sente lucido e tranquillo e per questo ha chiesto di non essere convocato.