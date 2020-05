Milan Paquetà, il brasiliano verso l’addio dopo la stagione deludente. Su di lui c’è la Fiorentina, ma la richiesta è elevata

Promessa non mantenuta. E proprio per questo motivo Paquetà potrebbe lasciare il Milan, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il brasiliano ha deluso le aspettative e la stagione è stata altalenante, ma soprattutto deludente. Su di lui c’è la Fiorentina, ma il Milan vuole rifarsi dall’investimento: la cifra richiesta è di circa 28 milioni di euro, ma non sarà semplice trovare un club disposto ad investire così tanto.