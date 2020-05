Milan Paquetà, il ritorno del brasiliano: serve fantasia ai rossoneri, Pioli cercherà di rivitalizzarlo in questo finale di stagione

Stefano Pioli dovrà aggrapparsi a tutto per tenersi stretta la panchina. Anche al ritorno di Lucas Paquetà e della sua duttilità tra le linee, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Si riparte con la Juventus in Coppa Italia, Lucas vuole e può conquistare il club. Non solo, questo finale di stagione può servirgli per potersi rivalutare sul mercato.