Milan, Paquetà: «Siamo in fiducia. Con Ibrahimovic ci sentiamo più forti»

Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, ha parlato all’indomani della vittoria contro la Lazio

Lucas Paquetà ha ritrovato smalto alla ripresa del campionato, ritrovando buone prestazioni in campo con il Milan. Il brasiliano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del buon periodo dei rossoneri.

FIDUCIA – «Contro la Lazio è stata una vittoria speciale. Adesso tutta la squadra, il mister e lo staff ha più fiducia e tutti noi siamo più tranquilli. La fiducia è la cosa più importante per un calciatore e io la sto riconquistando. Il mio ruolo? Mi trovo meglio da trequartista, in quella posizione penso di potermi esprimere al meglio».

IBRAHIMOVIC – «È fortissimo e la sua presenza dà a tutti grande motivazione. Con lui ci sentiamo più forti e con più fiducia. Battere la Juve? Anche in Coppa Italia abbiamo fatto una buona partita e per la prossima gara ci sarà anche Zlatan. Futuro? Ho un contratto e io penso solo a dare il massimo in campo».