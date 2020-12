Milan, parla l’agente di Musacchio: «Non capisco questo trattamento»

Marcello Lombilla, agente di Musacchio, non si spiega lo scarso impiego del suo assistito nel Milan. Ecco le sue dichiarazioni a questo proposito

Marcello Lambilla, agente di Musacchio, ha parlato in esclusiva a Calciomercato.com in relazione allo scarso utilizzo del suo assistito da parte di Pioli nel Milan. Ecco le sue parole.

«É una situazione strana e incerta per tutti, non capisco questo trattamento quando lui l’ha dato tutto per la squadra ed ha anche giocato con delle infiltrazioni, su richieste del tecnico e questo gli è costato un infortunio».

LEGGI LE DICHIARAZIONI SU MILANNEWS24