Milan, parla Szoboszlai: «Non so ancora dove giocherò la prossima stagione»

Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, non ha ancora chiaro il suo futuro

Tra gli obiettivi della prossima stagione per il Milan che potrebbe essere targato Ralf Rangnick, c’è anche Dominik Szoboszlai: giovane centrocampista del Salisburgo. L’ungherese ha parlato del suo futuro, in una intervista a Nemzeti Sport.

INCERTEZZA – «Leggo tanti articoli, ma ho voluto riposare questa settimana e non avere a che fare con le ipotesi sul mio futuro. Per ora non ci penso, non so dove giocherò l’anno prossimo».