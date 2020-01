Milan, Piatek tra campo e partenza. I rossoneri fissano il prezzo

Milan, Piatek possibile titolare in Coppa Italia ma l’idea della partenza non tramonta. I rossoneri fissano il prezzo: 30 milioni di euro

Krzysztof Piatek avrà probabilmente un’occasione nella gara di Coppa Italia contro la Spal. L’attaccante del Milan, adesso, è offuscato dalla presenza in avanti di Zlatan Ibrahimovic e per tale motivo il suo futuro è in dubbio.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come la società rossonera abbia stilato il prezzo per il polacco. Chi vuole portarlo via dovrà staccare un assegno di 30 milioni di euro.