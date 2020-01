Milan, Piatek verso l’Herta Berlino: incontro con i rossoneri per chiudere

Calciomercato Milan: Piatek si muove a grandi passi verso l’Herta Berlino, incontro in programma con i rossoneri per chiudere

Piatek si avvicina a grandi passi all’Herta Berlino. Dopo i tentativi del Tottenham, il club tedesco si è fatto sotto per l’attaccante rossonero, presentando al Milan un’offerta di 27 milioni più bonus per il trasferimento del polacco a titolo definitivo.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l’offerta soddisfa la società rossonera ma la cifra proposta sarebbe ancora troppo bassa. I rappresentanti dell’Herta sono arrivati in città e raggiungeranno Casa Milan, per provare a chiudere l’operazione.