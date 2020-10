Milan, Pioli: «Ci teniamo a cominciare bene l’Europa League»

Stefano Pioli ha parlato in vista della partita di Europa League contro il Celtic

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV in vista della partita di domenica contro il Celtic.

EUROPA – «Abbiamo voluto tanto tornare in Europa e ora vogliamo restarci. L’Europa League è una competizione importante e il nostro girone è molto equilibrato e competitivo. Ci teniamo a cominciarlo bene».

DALOT E HAUGE – «Dalot e Hauge sono giocatori disponibili e pronti per giocare. Si sono inseriti bene e hanno delle buonissime qualità».

CALHANOGLU – «Purtroppo gli infortuni sono gli imprevisti che fanno parte del nostro lavoro. Spiace per Hakan ma ho la fortuna di avere tanti giocatori a disposizione anche con caratteristiche diverse. Cercherò la soluzione migliore per mettere in campo una squadra competitiva».

PRESSIONE – «Normale avere pressione su di noi vista la maglia che indossiamo, il Milan è abituato a vincere in Italia e nel mondo. Deve essere un privilegio perciò dobbiamo reggerla e sapere che stiamo facendo un bel percorso».

SACRIFICIO – «Sappiamo di avere le qualità per poter vincere ogni partita superando tutti insieme gli ostacoli. Bisogna essere disposti a sacrificarsi per portare a casa un risultato positivo».