Milan, Pioli è tentato da Ibra: subito titolare contro la Lazio?

Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere schierato titolare contro la Lazio nonostante i pochi minuti giocati a Ferrara

Zlatan Ibrahimovic titolare contro la Lazio? Qualche giorno fa porre questa domanda sarebbe stato impossibile ora invece frulla nella testa di Stefano Pioli. Lo svedese, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere lanciato dal primo minuto contro i biancocelesti.

Prima di tutto perché è Ibrahimovic e la sua sola presenza crea scompiglio nelle difese avversarie. Poi perché è Zlatan, giocatore rompiscatole forse, ma un modello per tutti i compagni. Che a volte magari sbuffano di fronte alle sue intemperanze, ma in pubblico, e anche in privato, non dimenticano di sottolineare il valore della sua presenza. Una presenza che sposta gli equilibri, e soprattutto i difensori. Il potenziale di Zlatan, anche da fermo, anche senza fare gol, è stato chiaro a Ferrara. Il totem svedese entra e le difese avversarie vanno in confusione. Pioli ci sta pensando e Ibra, manco a dirlo, è pronto a scendere in campo.