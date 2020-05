Milan Pioli, il futuro rimane ancora in bilico. Ma la squadra lo segue: il tecnico emiliano, almeno per il momento, non si abbatte

Il futuro di Stefano Pioli è in bilico. Non è una novità, ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza in maniera dettagliata cosa potrà accadere nell’imminente futuro.

Il tecnico emiliano non si abbatte, anche se la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus potrebbe non aiutarlo. La squadra è comunque compatta e questo può fare la differenza.