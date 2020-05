Milan, Pioli si aggrappa alla panchina rossonera: vuole chiudere in bellezza

Stefano Pioli si aggrappa alla panchina del Milan: il tecnico rossonero vuole chiudere in bellezza nonostante Rangnick

Stefano Pioli sa benissimo che nei prossimi mesi potrebbe cambiare tutto per l’ennesima volta. Ma vuole chiudere in bellezza la stagione, senza pensare a quello che sarà o potrà essere. Ieri, come riporta La Gazzetta dello Sport, è arrivato a Milanello felice di poter ritrovare la squadra.

Quindi il tecnico del Diavolo affronta il futuro senza troppi pensieri e preoccupazioni: sa che sta per arrivare la tempesta Rangnick ma lui vuole finire il suo lavoro. Ha saputo dare un’identità a una squadra che sembrava non averla. E adesso vuole chiudere l’annata nel migliore dei modi. Magari passando il turno di Coppa Italia o centrando la qualificazione in Europa League. L’allenatore milanista ci proverà in tutti i modi. E chissà che una sfilza di gare positive non possa in qualche modo generare qualche dubbio nei dirigenti di via Aldo Rossi.