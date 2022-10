Milan, Pioli: «Soddisfatto della prestazione non semplice»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan con il Monza: «Siamo partiti da squadra attenta, con personalità»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan sul Monza. Di seguito le sue parole.

PARTITI – «Soddisfatto della prestazione, ma non è stata una partita semplice; abbiamo fatto bene in fase difensiva, ma possiamo fare meglio. Abbiamo segnato 4 gol a un avversario che ne aveva subito solo 1 nelle ultime 4 gare. Sembrano robe lievi per Dest e Brahim; mi auguro sia così perché ci aspettano partite importanti come quella di martedì a Zagabria».

DIAZ E DE KETELAERE -«Sono qui per aiutare i miei giocatori. Brahim sta facendo questo perché ha qualità ed è orgoglioso, così sta facendo Charles e così farà Charles. Dobbiamo rispettare i tempi di crescita e inserimento; chiaro fosse deluso, ma non era facile segnare in quella occasione. Normale sia un po’ giù di morale, ma ha tutto ciò che ci aspettavamo; deve continuare così come sta facendo».

UNA COSA POSITIVA E UNA NEGATIVA –«Siamo partiti da squadra attenta, con personalità, senza forzare, colpendo il Milan dove sapevamo di poterli trovare. Nel secondo tempo dovevamo palleggiare meglio, controllando meglio la partita».