Milan, Pioli sorride: due recuperi importanti in vista di Firenze

La sosta delle nazionali fa bene al Milan di Pioli che recupera due pedine importanti in vista della trasferta di Firenze

Tante buone notizie per Stefano Pioli durante la pausa delle nazionali. Ante Rebic è pronto al rientro completo in vista di Fiorentina Milan. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il croato ha smaltito il dolore alla caviglia ed è prossimo al ritorno in campo. Inoltre, la sosta delle nazionali, che lui passerà a Milanello, sarà decisamente utile per dargli un minimo di forma.

Ma le buone notizie non finiscono qui visto che il tecnico rossonero recupererà anche Messias. Il brasiliano è in gruppo da un paio ed è pronto per Firenze. Un recupero importante per il Milan e per il giocatore, che fino ad ora ha giocato solo un quarto d’ora a Bergamo. Adesso, la lesione muscolare è smaltita. Messias è pronto a conquistare il Diavolo.