Milan, Pioli su Donnarumma: «È sereno, non lo vedo lontano dai rossoneri»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Il tecnico rossonero ha parlato anche del futuro di Gianluigi Donnarumma.

DONNARUMMA SERENO – «È molto sereno e determinato e molto attaccato al Milan, penso che prenderà la decisione migliore per sé stesso, non lo vedo lontano dai rossoneri. Non ho parlato con lui di futuro, siamo concentrati sul campionato».