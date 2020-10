Milan, Pioli: «Vogliamo provare a vincere l’Europa League»

Il Milan debutta giovedì sera in Europa League, una competizione che i rossoneri proveranno a vincere

L’Europa League è uno degli obiettivi stagionali del Milan, come confermato dal tecnico Stefano Pioli a Radio 1.

EUROPA LEAGUE – «Siamo il Milan e dobbiamo giocare con ambizione ogni competizione. Giocando così tanto non sarà facile e avrò bisogno di tutti i giocatori, ma io metterò sempre in campo la formazione migliore. Vogliamo fare bene in Europa, siamo nell’Europa che conta di meno, ma vogliamo provare a vincerla. Il nostro girone è equilibrato, il Lille è primo in Francia, dobbiamo cercare di iniziare bene il nostro percorso».