Milan, Pioli vuole trattenere Ibrahimovic: l’alternativa si chiama Dzeko

Stefano Pioli vorrebbe continuare a lavorare con Zlatan Ibrahimovic: in caso di partenza servirebbe un esperto come Dzeko

Stefano Pioli ha firmato ieri il rinnovo con il Milan e, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già parlato di mercato con il club rossonero. Il tecnico rossonero vuole la permanenza di Zlatan Ibrahimovic a Milano ma è chiaro che non può (e non intende) interessarsi degli aspetti economici. Così non dà nulla per scontato sulla conferma dello svedese e attende con fiducia segnali dalla dirigenza rossonera. Gazidis chiamerà a breve Zlatan o aspetterà la fine del campionato? I tempi sono ristretti ed è chiaro che la questione Ibra viene davanti a tutto.

Ma bisogna stilare anche un piano B in caso di partenza dello svedese ed è qui che entrano in gioco due nomi su tutti: Edin Dzeko e Luka Jovic. Il serbo presenta dei costi rilevanti (pagato 55 milioni dal Real, guadagna oltre 5 milioni netti), ma soprattutto non ha ancora l’esperienza per garantire un punto di riferimento al reparto. Per questo motivo Pioli starebbe pensando anche al bomber bosniaco che potrebbe lasciare la Roma per i noti motivi di bilancio. Maldini e Pioli sanno bene che sulle sue tracce ci sono sia l’Inter che la Juventus e non è semplice superare tale concorrenza che, in ogni caso, gli prospetta la vetrina dellaChampions. Tuttavia al Milan si stanno preparando a tastare il terreno se, per caso, il dialogo con Ibra portasse ad una rottura. In ogni caso l’idea è di puntare su un top player per il fronte offensivo.