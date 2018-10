Milan, poker di reti in amichevole a Milanello contro la Primavera: 4-0 firmato dalle reti di Bertolacci, Tsadjout e Abate

Test amichevole contro la formazione Primavera, oggi pomeriggio, per il Milan di Gennaro Gattuso. I rossoneri, a Milanello, si sono imposti sulla selezione giovanile con un rotondo 4-0 finale. In rete Bertolacci ed Abate, oltre a Tsadjout in grado di gonfiare la rete per due volte.

