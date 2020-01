Milan, può essere Viviano il sostituto di Reina come secondo portiere

Emiliano Viviano potrebbe diventare il nuovo vice Donnarumma per il Milan, con Reina che ha già l’accordo con l’Aston Villa

Pepe Reina è in partenza per l’Aston Villa, ma il Milan vuole trovare prima un sostituto per coprire le spalle a Gigio Donnarumma. Il nome giusto potrebbe essere quello di Emiliano Viviano, come riportato da alfredopedullà.com.

L’ex portiere della Sampdoria è svincolato, l’ultima esperienza lo scorso anno in prestito alla Spal. Prima ancora Fiorentina, Palermo, Bologna e Brescia, e qualche presenza in Nazionale.