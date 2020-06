Milan, quanto pesa l’Europa: in ballo introiti e prestigio, i rossoneri devono assolutamente ritornare a giocare le coppe

Gli introiti pesano, ma anche il prestigio non scherza. Il Milan vuole tornare in Europa, per poter trovare una nuova dimensione e mettere in risalto il progetto tecnico.

Sarà una corsa a ostacoli, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, da circa venti milioni. Il tutto può valere anche di più, visto che in ballo ci sono introiti, ma anche prestigio e sviluppo del progetto.