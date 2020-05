Milan, quattro mosse per il futuro: dalla panchina a Ibra, bisogna scegliere. Senza dimenticare Paolo Maldini e il rinnovo di Donnarumma

Quattro mosse per il futuro. Il Milan deve “svegliarsi”, come riportato oggi dall’edizione de La Gazzetta dello Sport. I rossoneri, infatti, devono assolutamente risolvere diverse questioni.

Si passa da Ibrahimovic alla panchina e come visto negli ultimi due giorni le cose sono interconnesse. Non solo, bisognerà decidere quale sarà il futuro di Donnarumma ma soprattutto quello di Paolo Maldini. Decisioni e scelte per poter iniziare a pensare al futuro.