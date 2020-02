Milan, rabbia Ibrahimovic: è il primo a lasciare San Siro dopo il Torino

Milan, il perfezionista Ibrahimovic lascia San Siro per primo. La rabbia dopo i tanti errori contro il Torino

Un’uscita veloce dallo stadio, arrabbiato con se stesso e con i compagni. Zlatan Ibrahimovic – come riportato da La Gazzetta dello Sport – ha lasciato San Siro abbastanza contrariato per via dei troppi errori commessi dalla squadra durante il match contro il Torino.

Lo svedese, come si legge, non ha gradito l’atteggiamento di tutti i compagni nonostante la vittoria. Un perfezionista che non vuole mai lasciare nulla al caso.