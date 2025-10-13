Milan, Rabiot in dubbio per la Fiorentina? Cosa filtra sulle condizioni del centrocampista che ha saltato l’allenamento con la Francia

Un rapido sospiro di sollievo può essere tirato in casa Milan. Le condizioni di Adrien Rabiot, il centrocampista francese, uno dei perni della mediana rossonera noto per la sua potente progressione e la capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, non sono gravi. Nonostante l’assenza nell’ultima seduta di allenamento con la sua Nazionale, non si tratterebbe di un vero e proprio infortunio muscolare al polpaccio, ma di una semplice contusione.

Le rassicurazioni arrivano direttamente dal ritiro della Francia. Il commissario tecnico dei Bleus, Didier Deschamps, tecnico esperto e attento alla gestione dei suoi campioni, ha confermato in conferenza stampa che la decisione di escludere Rabiot dai carichi di lavoro è stata dettata da pura e semplice precauzione.

La strategia della cautela di Deschamps

“Non si è allenato per cautela. Ha subito un colpo al polpaccio e dobbiamo dargli ancora un po’ di tempo”, ha dichiarato Deschamps, tranquillizzando così lo staff tecnico e i tifosi dei rossoneri. Il c.t. francese, consapevole del valore del giocatore e della fitta agenda di impegni che attende i club al rientro dalla sosta, ha preferito non correre rischi inutili con quello che, di fatto, è solo un lieve problema fisico.

Questo approccio prudente, sebbene abbia generato un momentaneo allarme tra i sostenitori del Diavolo, conferma che non ci sono lesioni di natura muscolare che possano compromettere la disponibilità a lungo termine del giocatore.

Rabiot in dubbio per l’Islanda, ma non per Allegri

Nonostante le rassicurazioni, l’utilizzo di Adrien Rabiot nella prossima sfida della Francia contro l’Islanda resta in forte dubbio. Sebbene il dolore sia gestibile, lo staff medico dei Bleus valuterà fino all’ultimo se schierarlo, optando con ogni probabilità per non rischiare il talentuoso centrocampista in una gara che, per la Francia, è di importanza relativa rispetto alla sua presenza cruciale nel club.

La buona notizia, invece, è per Massimiliano Allegri. La natura non preoccupante della contusione significa che il rientro di Rabiot a Milanello non dovrebbe prevedere tempi di recupero significativi. Il centrocampista sarà immediatamente valutato dallo staff medico del Milan al suo ritorno, ma filtra ottimismo: Rabiot dovrebbe essere pienamente arruolabile e a disposizione per la fondamentale sfida di Serie A contro la Fiorentina, garantendo a Allegri un’opzione chiave nel reparto nevralgico del campo.