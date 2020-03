Milan Rangnick, l’agente frena. Trattativa aperta, l’ex Lipsia studia italiano

Milan Rangnick, l’agente frena. Per il momento è tutto bloccato, ma la trattativa è aperta. E l’ex Lipsia studia italiano

Ralf Rangnick si avvicina al Milan. Anche se – come riportato da La Gazzetta dello Sport – l’agente frena. In un’intervista alla Bild ha ribadito che «A ora non c’è niente». La trattativa, però, è confermata e andrà avanti anche nei prossimi giorni.

Nel frattempo il tecnico ha ingaggiato un insegnante personale per poter imparare la nostra lingua: l’obiettivo è quello di non aver bisogno di interpreti.