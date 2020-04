Milan, Rebic: «Fino al 2021 sarò un giocatore rossonero, poi vedremo»

Ante Rebic, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro

«Basti vedere cosa sta succedendo in questi giorni: da un momento all’altro, ci siamo ritrovati in quarantena e in mezzo ad un’incredibile crisi. Fare previsioni non ha senso, fino al 2021 sarò un giocatore del Milan e poi vedremo. Milano come città mi piace, è capace di soddisfare ogni esigenza».