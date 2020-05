Milan, rebus portieri: Donnarumma in bilico, ma ci sono le alternative. Reina è una garanzia, Plizzari in stand-by

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è appeso ad un filo, il tutto si deciderà probabilmente al termine dell’emergenza. Il Milan, però, ha a portata di mano diverse alternative, come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Pepe Reina è una garanzia, potrebbe mettere in campo le sue doti da leader. Non bisogna dimenticare nemmeno Plizzari, in prestito al Livorno. Un portiere di prospettiva che può ancora crescere.