Milan, Pioli per gennaio potrà contare su due recuperi importanti

Il Milan in vista del 4 gennaio potrà recuperare Calabria e Saelemakers dai rispettivi infortuni e spingerà anche a destra.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbero tornare presto con la squadra per ritrovare la condizione giusta in vista del ritorno in campo in Serie A. Già il 2 dicembre saranno a Milanello per prepararsi con la squadra al ritiro.