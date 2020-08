Milan Reina, futuro in patria per il portiere spagnolo: sul giocatore c’è il Valencia, i rossoneri potrebbero cederlo già in estate

Il futuro di Pepe Reina sarà in Spagna. Il portiere rossonero – come riportato dal noto quotidiano AS – piace al Valencia e avrebbe già raggiunto un accordo con la compagine iberica.

Il Milan sarebbe disposto anche a perderlo a zero, ormai il giocatore non rientra più nei piani della società. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca, ma salvo clamorosi ribaltamenti Pepe Reina non giocherà più in Italia.