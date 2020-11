Milan, ricordi lo Scudetto ’99? Donnarumma nasceva, Zlatan esordiva

Il Milan sta tenendo un ritmo da Scudetto: molte sono le analogie con la squadra che trionfò nel 1999 con Zaccheroni

Il Milan a Perugia nel 1999 conquistò lo Scudetto con una rimonta insperata sulla Lazio. In panchina Alberto Zaccheroni, in avanti Weah e Bierhoff. Molti accostano questo Milan alla squadra attuale. I rimandi sono tanti.

Come riporta il focus della Gazzetta, nel 1999 nascevano Donnarumma, Hauge, Brahim Diaz, Gabbia, Dalot, Saelemakaers, mentre nel settembre dello stesso anno un giovane Zlatan Ibrahimovic esordiva con il Malmoe tra i professionisti. Pioli chiudeva la sua carriera da calciatore nel Colorno in Eccellenza mentre Gazidis inziava a lavorare per la MLS.