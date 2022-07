Milan, rinnovo Ibrahimovic: firma vicinissima. Le cifre dell’ingaggio dello svedese

Il Milan e Ibrahimovic sono a un passo dall’accordo per il rinnovo di contratto: ecco le cifre che percepirà lo svedese

Sulle rive del Lago di Garda, Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare insieme al preparatore Giorgio Gasparini: le sensazioni verso il recupero sono positive. Nelle prossime ore arriverà la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Milan per un’altra stagione: da oggi all’inizio della prossima settimana ogni giorno è buono perché l’autografo si materializzi sui documenti.

Ad agosto Ibrahimovic partirà per la Sardegna dove trascorrerà gli ultimi giorni di vacanza, poi tornerà a Milanello per seguire il programma di recupero fissato dallo staff medico rossonero. Più si avvicinerà il momento del rientro in campo, più il nuovo contratto che lo svedese sta per firmare potrà diventare più ricco: si partirà, come riportato da La Gazzetta dello Sport, da una base fissa, con cifre simboliche, per poi salire attraverso bonus legati al raggiungimento di traguardi personali e di squadra. Lo scudetto della seconda stella, certo, ma anche gli ottavi di Champions: si giocheranno a febbraio, Ibra vuole iniziare a mettere nuove firme anche lì.

