 Milan Roma, spunta un clamoroso retroscena su Mancini! E' successo nel tunnel degli spogliatoi, la rivelazione
1 minuto ago

mancini

Milan Roma, svelato un curioso retroscena sul difensore giallorosso Mancini: l’episodio nel tunnel degli spogliatoi

La sfida tra Milan e Roma ha preso il via con qualche minuto di ritardo, dovuto al mancato rispetto dell’orario da parte della squadra guidata da Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, non si sono presentati puntualmente nel tunnel che conduce al campo, causando un piccolo slittamento dell’inizio della partita.

A chiarire l’accaduto ci ha pensato il Bordocam di DAZN, che ha ripreso quei momenti mostrando anche un siparietto curioso: Gianluca Mancini ha rivolto una battuta al direttore di gara Marco Guida, stemperando con ironia la breve attesa prima del fischio d’inizio.

«O multa o partono 1 sotto, decidiamo», si è rivolto così (ridendo ndr) il capitano dei giallorossi nei confronti dell’arbitro della gara.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

2 ore ago

7 Novembre 2025

7 ore ago

7 Novembre 2025

