Milan-Roma, Dybala e altri 5, tornano i titolari. Il calcolo di Ranieri per conquistare un posto in Europa attraverso le coppe. In campionato è una corsa impossibile

Le possibili mosse di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. I dettagli

«Definirlo un vero e proprio all-in sulle coppe sarebbe esagerato, ma è un dato di fatto che Ranieri voglia concentrare sempre più le energie della squadra sulla Coppa Italia e l’Europa League per tornare a giocare un torneo Uefa anche la prossima stagione». Inizia così l’analisi che il Corriere dello Sport propone come lettura delle ultima scelte di formazione da parte del tecnico romanista. Il quale ha lasciato fuori molti dei possibili titolari contro il Napoli in campionato (Hummels, Saelemaekers, Paredes, Pellegrini, Dybala e Dovbyk) per averli freschi e riposati per il match di stasera, il secco dentro o fuori che andrà in scena a San Siro alle ore 21.

Superare il Milan, infatti, non significherebbe solo raggiungere la Coppa Italia e due altri incontri (e potrebbero essere anche due derby, se la Lazio supererà l’Inter). Sarebbe un passo in avanti per la conquista di un trofeo che, oltre ad arricchire la bacheca e permettere alla Roma di raggiungere il traguardo della decima Coppa Italia (raggiunto e superato solo dalla Juventus), significherebbe essere certi della partecipazione all’Europa League 2025-26. E la stessa Europa League, in caso di successo, darebbe modo di entrare in Champions. Obiettivi ancora troppo distanti da raggiungere in campionato, dove Ranieri viaggia alla media di 2 punti a gara. Un buon ritmo, ma mantenendolo chiuderebbe a 61, una quota che l’anno scorso è valsa il settimo posto, una posizione insufficiente a meno di incastri particolari davanti tra le varie competizioni, che ovviamente non dipenderebbero dai giallorossi.