Milan Roma femminile: «Espulsione portiere? Episodio rarissimo»

Luca Marelli ha valutato in maniera positiva l’operato dell’arbitro di Milan Roma femminile. Il match è stato vinto 1-0 dai rossoneri

Luca Marelli, ex arbitro di calcio, è intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio 24, per commentare il curioso episodio avvenuto in Milan-Roma femminile che ha portato al cartellino rosso il portiere della Roma, Rachele Baldi.

«Innanzitutto bravo all’arbitro, perché ha riconosciuto un episodio rarissimo. Doppio tocco, si tratta di un calcio di punizione indiretto, ma l’espulsione è giusta perché era una chiara occasione da gol. Bravo l’arbitro Perenzoni da Rovereto».