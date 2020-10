Milan Roma, i rossoneri vogliono la prima mini fuga stagionale

Questa sera il Milan ospiterà la Roma a San Siro: in caso di vittoria rossonera ci potrebbe essere la prima mini fuga stagionale

Dalla Roma alla Roma. Il Milan questa sera scenderà in campo a San Siro contro la prima big che riuscì a battere nel nuovo corso targato Pioli. Era il 28 giugno e i rossoneri si imposero 2-0 contro la squadra di Fonseca, segnando una svolta nella mentalità del Diavolo.

Stasera, al Mezza, arriva ancora una volta la Roma e Ibrahimovic e compagni, primi da soli a punteggio pieno, hanno la grande chance di piazzare la prima mini fuga stagionale. Indipendentemente dal risultato, resterà in vetta in solitario, ma con una vittoria (sarebbe la nona in nove partite) il distacco dalle inseguitrici diventerebbe di quattro punti. E’ dunque una grande chance per i rossoneri per allungare in classifica e confermare ancora una volta la loro maturità.