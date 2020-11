Milan, Saelemaekers: «Vogliamo vincere mister Pioli»

Alexis Saelemaekers ha parlato in vista di Napoli-Milan

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, in una intervista ai microfoni di SportMediaset ha parlato della partita di domenica contro il Napoli.

NAPOLI – «Non è un momento facile per mister Pioli, speriamo di vincere per lui. Bonera è pronto per questa partita, ha fatto un bel lavoro con la squadra in questa settimana».

OBIETTIVI – «Dobbiamo pensare una partita alla volta, ma credo che possiamo fare qualcosa di importante quest’anno. Penso che la fiducia sia molto importante per un giocatore. Ora l’allenatore mi sta dando grande fiducia e questo mi sta aiutando a fare quello che sto facendo».