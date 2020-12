Milan Sassuolo, i convocati di Pioli: out Rebic, chiamato il giovane Roback

Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo: out Rebic, c’è Roback

Stefano Pioli deve fare i conti, ogni giornata che passa, con assenze sempre più laceranti. Alla lista degli indisponibili, già ampiamente lunga, si è aggiunto anche Ante Rebic. Il croato non è stato convocato per un problema al piede. Al suo posto il tecnico rossonero ha chiamato in gruppo il giovane talento svedese Roback. Ecco di seguito la lista:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Roback