Milan Sassuolo: un test per il pressing di Pioli

Il Milan di Pioli non dovrà fallire il primo pressing contro il Sassuolo. La squadra di De Zerbi ha un eccezionale possesso palla

Il Milan di Pioli è in evidente crescita, e le ultime vittorie lo hanno dimostrato. Contro il Bologna, si sono visti miglioramenti nel pressing, come per esempio nel recupero palla su Tomiyasu che ha portato al rigore.

Il Sassuolo è una squadra che esaspera la costruzione dal basso, che cerca di muovere le linee rivali per trovare spazi alle spalle della pressione. Contro la Juventus, i neroverdi sono stati efficaci, facendo girare a vuoto gli avversari. Sarà quindi interessante valutare l’evoluzione del Milan in un contesto tattico simile.