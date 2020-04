Andriy Shevchenko parla a cuore aperto della sua carriera al Milan: ecco le parole dell’ex attaccante ucraino – VIDEO

INIZI – «La polarità del calcio italiano in quel periodo era enorme, soprattutto per squadra come Juventus, Milan, Roma e Napoli, le squadra al comando in quegli anni e con i giocatori migliori. Avevo 22 anni ed ero pronto per la fase successiva della mia carriera. All’inizio ho fatto fatica ad adattarmi. L’allenatore di allora, Alberto Zaccheroni, fu molto importante per iniziare la mia carriera al Milan. Era molto intelligente e un ottimo allenatore con cui avevo un grande rapporto».

PALLONE D’ORO – «Puntavo al Pallone d’Oro da molto tempo, ci ero andato vicino e alla fine me lo sono meritato. Mi avevano votato per quello che avevo fatto vedere in quella stagione, quindi è stato un anno speciale per me. E’ stato veramente emozionante, ma ancora di più quando la partita successiva in casa, dopo aver vinto il Pallone d’Oro, mi fu consegnato davanti ai tifosi a San Siro».