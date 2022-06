Milan, si complica la pista Asensio. Il nodo sull’ingaggio: lo spagnolo chiede 7 milioni l’anno, troppi per i rossoneri

Marco Asensio è uno dei nomi che negli ultimi giorni è stato accostato al Milan, ma il suo arrivo è complicato.

Come riportato da Tuttosport, lo spagnolo non chiederebbe meno di 7 milioni a stagione, una cifra troppo alta per le casse rossonere che preferirebbero spingersi oltre al limite del costo di un singolo ingaggio solo eventualmente per la conferma di Leao.