Milan, si decide il futuro di Ibra e Maldini: svedese convinto mentre il dt è in bilico

Al Milan si decide il futuro di Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini: lo svedese verso il sì mentre il dt è in bilico

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini tiene banco in casa Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport a fine stagione ci sarà un incontro con l’ad Ivan Gazidis per discutere dei due destini ma, al momento, lo svedese sembra più vicino a una permanenza rispetto al all’ex capitano.

La Rosea riporta che non ci dovrebbero essere grossi problemi ad arrivare ad un accordo tra Ibra e il club per il rinnovo. Lo scoglio da superare non sarebbe di natura economica visto che di fatto le parti avevano già trovato un’intesa a gennaio anche per la stagione 2020-2021, ma piuttosto di natura progettuale. Gazidis vuole avere certezze su chi siederà sulla panchina del Milan prima di avanzare un’offerta.

In bilico il futuro di Paolo Maldini. L’addio di Boban potrebbe portarlo a salutare a fine stagione, soprattutto dovesse arrivare Ralf Rangnick. La convivenza con il manager tedesco sarebbe assolutamente impossibile: l’attuale dirigente del Lipsia vorrebbe fare sia l’allenatore che il dirigente e quindi l’ex capitano vedrebbe depotenziato il suo ruolo.