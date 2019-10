Milan, i convocati di Pioli: torna Bonaventura, out Rodriguez

Milan e Spal si sfideranno questa sera a San Siro in vista del match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Mister Stefano Pioli ha quindi diramato la lista dei convocati.

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leao, Piatek, Rebic, Suso.

