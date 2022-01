Gavillucci su Serra: «Non capisco il polverone. L’errore può capitare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex arbitro Claudio Gavillucci ha commentato ai microfoni dell’Adnkronos l’errore arbitrale di Serra in Milan Spezia

«Non riesco proprio a capire perché con Serra stanno alzando questo polverone, è successo altre volte, per esempio con Orsato in Juventus-Roma: e Orsato è uno dei migliori arbitri del mondo. Un arbitro non va giudicato per il singolo errore ma sull’intera stagione: la sospensione non aiuta nessuno. I due episodi sono chiaramente differenti -continua-, però è un errore che può capitare e capita. La mia impressione, che ho anche letto sul suo volto, è che lui abbia sentito la pressione: arbitrare a S.Siro, con pochissime gare in Serie A, e con una squadra che si gioca lo scudetto. Poi dopo il primo errore la pressione è aumentata. Non è su un singolo episodio che si può giudicare se un arbitro sia o no ‘da Serie A’».